Ook tieners onder terreurgroep Spanje

De Spaanse politie heeft vrijdag bekendgemaakt dat een groep van acht tot elf terroristen verantwoordelijk is voor de aanslagen in Barcelona Cambrils.

Vier van de tien zijn aangehouden, vijf leden van de groep zijn in de nacht van donderdag op vrijdag door de politie in Cambrils doodgeschoten. Ze komen allemaal uit Ripoll, dat ongeveer 100 kilometer ten noorden van Barcelona ligt. Dit melden verschillende media vrijdag.

De aanslagen liepen voor de groep niet helemaal volgens plan. Volgens de politie hadden de terroristen gasflessen in de busjes willen lten ontploffen. Als dat gelukt was, waren er nog veel meer slachtoffers geweest. Maar toen een aantal gasflessen onverwachts eerder ontplofte in een huis in Alcanar, besloten de terroristen met de busjes op mensen in te rijden.

Niet alle leden terreurgroep zijn tieners

Tijdens de persconferentie maakte de politie bekend dat de aangehouden leden van de groep tussen de 21 en 34 jaar oud zijn. Drie van hen komen uit Marokko en één uit Spanje. Mogelijk zijn onder de doodgeschoten terroristen ook tieners. De politie dacht eerst dat alle leden van de terreurcel jongens van 17 en 18 jaar oud waren. Ze zoekt zoekt nog naar de jonge Marokkaan Moussa Oukabir (17 of 18). Zijn broer werd gisteren opgepakt omdat het busje waarmee de aanslag werd gepleegd op zijn naam stond.