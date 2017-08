Drie Nederlanders gewond door aanslag op de Ramblas Barcelona

Condoleances

De ambassade en de honorair consul in Barcelona staan hen waar nodig bij. Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met hun familie. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft zijn Spaanse ambtgenoot Dastis donderdagavond condoleances overgebracht. 'Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van de wrede en laffe aanslag in Barcelona, hun nabestaanden en de gewonden die zijn te betreuren', zei Koenders.

'De Ramblas, de wereldberoemde promenade in het hart van de stad, is in een klap veranderd in een plaats van rouw. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, de ambassade en de honorair consul, staat in nauw contact met de Spaanse autoriteiten en ziekenhuizen in Barcelona', aldus Koenders.