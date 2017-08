OM Aruba: geen menselijke resten in door Dave Holloway aangewezen gebied

Natalee Holloway

'Menselijke skeletresten zouden mogelijk in Aruba kunnen zijn gevonden, en deze ontdekking zou significant zijn in verband met de verdwijning van Natalee Holloway', zo meldt het OM Aruba.

'Geen menselijke resten'

'De informatie die door Dave Holloway werd opgevangen, werd eerder dit jaar door de politieagent Aruba onderzocht, onder leiding van het ministerie van justitie. Tijdens het onderzoek dat de politie heeft gehouden in een door de heer Holloway aangegeven zone, werden er geen menselijk skeletresiduen gevonden', stelt het OM Aruba.

'Geen nieuwe feiten'

'De heer Holloway heeft nu blijkbaar informatie gepubliceerd over de resultaten van een onderzoek in Aruba. Op dit moment zijn er echter geen nieuwe feiten of omstandigheden bekend die aan de officier van justitie en / of aan de politiemacht van Aruba bekend zijn met betrekking tot bevindingen van skelet- of menselijke botten die werden onderzocht of zouden moeten worden onderzocht. Als nieuwe feiten of omstandigheden in de toekomst overkomen, worden ze serieus onderzocht.

Dit geldt voor alle gevallen van een vermist persoon op Aruba', aldus het OM Aruba.