'Berucht IS-lid trouwde in Syrië met Nederlandse vrouw'

Neil Prakash, Australiër en een berucht lid van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) is in Syrië met een Nederlandse vrouw getrouwd.

Hij zou samen met haar twee kinderen hebben. Dat heeft de man zelf aan de Turkse politie laten weten. Dit melden onder meer The Guardian en The Herald Sun. Om te vechten voor het kalifaat verliet de 27-jarige Prakash het Australische Melbourne. Hij ging volgens eigen zeggen weg bij de terreurbeweging, nadat hij gewond raakte bij bombardementen op Kobani. Hij werd opgepakt toen hij met vervalste papieren de grens met Turkije overstak.Tegen de Turkse politie heeft de IS-ronselaar gezegd dat hij is getrouwd met een Nederlandse Jihadi-bruid terwijl hij voor IS vocht.

Australische autoriteiten verlenen de IS-strijder nu bijstand in de Turkse gevangenis. Ze hopen dat Prakash zo belangrijke informatie wil delen. Prakash heeft aan de Australische overheid gevraagd hem te helpen ontsnappen aan IS. Hij zou geen idee hebben waar zijn vrouw en kinderen nu zijn. Mogelijk nog in Syrië. De identiteit van zijn vrouw is niet bekend.