Twee Nederlanders komen om bij auto ongeval in België

In België zijn maandag twee Nederlanders bij een ongeval om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde in de Belgische Ardennen op de N89.

De dodelijke slachtoffers zijn een man en een vrouw, beiden zijn begin twintig. In het voertuig zaten nog twee andere mensen die raakte gewond. Ze zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Onder hen zou de bestuurder zijn, zo meldt de krant l'Avenir.

Volgens de politie verloor de bestuurder in een bocht de macht over het stuur en kwam tot stilstand tegen een stilstaande bestelauto. Dat gebeurde op de weg van Samrée in de richting van La Roche-en-Ardenne.

De twee omgekomen inzittenden waren volgens de politie op slag dood. De bestuurder van de bestelauto bleef ongedeerd, zijn medepassagier raakte lichtgewond. Volgens het parket van Luxemburg zou de auto veel te hard hebben gereden. Dat hadden getuigen tegenover de politie verklaard.