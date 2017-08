Onwel geworden man pas na 7 uur opgemerkt in Belgische tram

Een 27-jarige man heeft donderdag tenminste zeven uur onwel in een tram in Antwerpen gezeten voordat men merkte dat de man niet goed geworden was. Het slachtoffer is gereanimeerd en in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht.

Op camerabeelden is volgens Het Laatste Nieuws te zien dat de man al om 07.00 uur in de tram was gaan zitten en vrijwel meteen een houding aannam dat hij in een diepe slaap was.

Omstreeks 14.40 uur bemerkte een andere passagier pas dat de man onwel was en waarschuwde de trambestuurder. De riep de hulp in van de ambulancedienst.

Joachim Nijs van de Belgische vervoerde De Lijn laat weten dat het wel vaker gebeurt dat mensen in de tram in slaap vallen. ‘Verder kijken onze chauffeurs bij een aflossing aan een terminus normaal gezien de hele tram eens na, dus in principe hadden ze in dit geval de man achteraan moeten opmerken.’