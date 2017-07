Brit rijdt gloednieuwe Ferrari binnen uur na aankoop total loss

De man had net zijn nieuwe bolide bij de dealer uit de showroom opgehaald, toen hij op de snelweg M1 in het graafschap South Yorkshire van de weg raakte en in een lagergelegen grasveld tot stilstand kwam. De auto vloog direct in brand. De bestuurder wist het voertuig veilig te verlaten en kon toezien hoe zijn snelheidsmonster van 300.000 euro in vlammen op ging.