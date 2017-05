Ploumen: 'She Decides meer nodig dan ooit'

‘She Decides is harder nodig dan ooit.’ Dat zei minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking na afloop van een tweedaags werkbezoek aan Kenia, waar ze een aantal programma’s voor seksuele gezondheid, gezinsplanning en veilige abortus bezocht. Tijdens de reis werd bekend dat de VS de zogeheten Mexico City Policy nog breder toepast dan aanvankelijk was aangekondigd.

‘Door dit besluit worden niet alleen programma’s voor gezinsplanning geraakt, maar ook die voor allerlei andere gezondheidsprogramma’s, zoals die voor hiv/aids en malaria. Dat heeft een enorme weerslag op miljoenen vrouwen én mannen. Het maakt mij extra strijdbaar voor She Decides. Ik wil daarom nog bredere steun zoeken bij meer landen. Zo ga ik proberen dat dit onderwerp ook bij de gezamenlijke top van de Europese Unie en Afrikaanse Unie wordt besproken.’ Deze top vindt later dit jaar plaats.

'Mexico City Police'

Door de Mexico City Policy krijgen buitenlandse organisaties die voorlichting geven over veilige abortus of steun bieden voor, tijdens of na een abortus geen middelen meer van de VS. Dat geldt ook voor eventuele andere projecten die ze uitvoeren, zoals voorlichting over veilig vrijen of hulp aan tienermoeders – en nu dus ook andere gezondheidsprogramma’s, zoals voor hiv-aids of malaria.

Steun dreigt weg te vallen

Berekeningen tonen aan dat programma’s in Sub-Sahara Afrika het hardst worden geraakt voor de Mexico City Policy. Op dit moment leunt Kenia voor 70 procent van het budget voor gezinsplanning op Amerikaanse financiering. Ploumen: ‘Die steun dreigt weg te vallen en slaat natuurlijk een enorm gat in het budget van organisaties. Nu al voorzien zij dat ze in 2018 bijvoorbeeld onvoldoende voorbehoedsmiddelen hebben. Het aantal abortussen zal daardoor niet dalen, zoals de VS wil, maar juist stijgen.’

Ploumen sprak in Kisumu in het oosten van Kenia verder met jonge vrouwen die hun leven veranderd zagen door een ongewenste zwangerschap. ‘Met hulp van organisaties als K-Met, CSA en IPAS zien ze weer een toekomst voor zich. Ook vertelden de vrouwen ons hoe belangrijk het is dat er goede voorlichting wordt gegeven over veilige seks.’ Een dag later bezocht de minister projecten voor gezinsplanning in twee sloppenwijken nabij Nairobi (Kibera en Mukuru kwa Reuben). Ook had ze een ontmoeting met de Keniaanse minister van gezondheidszorg Mailu, die al eerder zijn steun had uitgesproken voor She Decides.

She Decides

She Decides is begin 2017 opgericht als reactie op invoer van de Mexico City Policy, de Amerikaanse maatregel om jaarlijks honderden miljoenen dollars te korten op steun voor buitenlandse organisaties die in ontwikkelingslanden informatie en diensten aanbieden over veilige abortus. Tot nu toe hebben overheden, bedrijven en particulieren gezamenlijk ruim 180 miljoen euro ingezameld. Daarnaast hebben inmiddels 55 landen van over de hele wereld hun steun aan het initiatief betuigd.