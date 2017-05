Zeven jaar cel en tbs voor verkrachting bejaarde vrouwen

Een 29-jarige man uit Amsterdam moet 7 jaar de gevangenis in voor het verkrachten en gewelddadig beroven van meerdere vrouwen in Amsterdam. Een van zijn slachtoffers was 75 jaar oud. Ook moet de man na het uitzitten van zijn straf een tbs-behandeling ondergaan.

Drie slachtoffers

De man heeft zich schuldig gemaakt aan drie ernstige feiten. In juli 2015 werd een 75-jarige vrouw slachtoffer toen zij haar honden uitliet. De man sleurde haar mee naar een afgelegen plek, waar hij haar zwaar mishandelde en verkrachtte. Daarna beroofde hij haar met grof geweld van haar sieraden. Een maand later viel de man een 21-jarige vrouw aan, toen zij op weg was naar huis. Onder doodsbedreigingen beroofde hij haar van haar waardevolle spullen. Hij greep haar beet, duwde haar op de grond en betastte haar lichaam. Door DNA-onderzoek werd de man daarna ook gelinkt aan de gewelddadige verkrachting van een 60-jarige vrouw, twee jaar eerder. Hierbij drong de man via het raam binnen in de kamer van de vrouw in de zorginstelling waar zij woonde. De man had kort daarvoor zijn enkelband doorgeknipt, die hij droeg in het kader van elektronisch toezicht vanwege een eerder vergrijp.

Bruut en zeer gewelddadig gedrag

Ten aanzien van alle drie de slachtoffers heeft de man zich naar het oordeel van de rechter bruut en zeer gewelddadig gedragen. Hij richtte zich bovendien op kwetsbare slachtoffers die alleen op straat of in hun woning waren. Daarbij liet hij zich enkel leiden door zijn eigen lustgevoelens en zijn behoefte aan geld en goederen. Hij had geen oog voor de gevolgen van het zware lichamelijke letsel en psychische leed dat hij zijn slachtoffers toebracht. De rechter rekent het de man ook aan dat hij nooit enig inzicht heeft gegeven in het waarom van zijn handelen, of spijt heeft betuigd richting zijn slachtoffers.

TBS

Uit onderzoek is gebleken dat de man lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis met psychopathische trekken. Hierdoor wordt hij onder meer niet geremd door een adequaat ontwikkeld geweten. De man is daarom verminderd toerekeningsvatbaar, zo stelt de rechter. Vanwege de hoge kans op recidive en de ernst van de delicten vindt de rechtbank het niet verantwoord hem terug te laten keren in de maatschappij, zolang deze stoornis niet behandeld is. Daarom wordt de man na het uitzitten van zijn gevangenisstraf voor behandeling opgenomen in een tbs-kliniek.