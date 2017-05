Groot onderzoek na aantreffen dode taxichauffeur in Duitsland

De politie is samen met de met Duitse politie een groot onderzoek gestart nadat afgelopen zondag in het Duitse Schalbruch in de bossen een dode Nederlandse man werd aangetroffen die is omgekomen door een misdrijf. Dit meldt de politie maandag.

Bossen bij Schalbruch

Wandelaars die hun hond uitlieten in de bossen bij Schalbruch, net over de grens ter hoogte van Susteren in Limburg, waarschuwden de politie na de vondst. 'Uit onderzoek blijkt dat hij vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Mogelijk heeft het misdrijf in Zuid-Limburg plaatsgevonden', aldus de politie.

Verlaten taxi op A12 Zevenhuizen

Na onderzoek vermoedt de politie een verband met een verlaten taxi die zondagmorgen werd aangetroffen op de A12 bij Zevenhuizen. De identiteit is nog niet formeel vastgesteld, maar de aangetroffen dode man betreft vrijwel zeker de taxichauffeur.

Aanhouding 45-jarige verdachte

Op de A12 werd zondagmorgen een lege taxi aangetroffen met daarin bloedsporen. In de omgeving van die taxi trof de politie een 45-jarige man aan. Hij werd overgebracht naar het bureau en aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij de dood van de aangetroffen dode man in Duitsland. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag.

Spaubeek

De politie verricht ook onderzoek in Spaubeek. Aan de Oude Kerk zijn op straat bloedsporen aangetroffen die mogelijk met deze zaak te maken hebben. De politie onderzoekt welke route de taxi precies heeft gereden. Ook het motief en de aanleiding voor deze zaak worden uitgebreid onderzocht. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend.