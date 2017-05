Tientallen gewonden na zware turbulentie Boeing 777

Tijdens een vlucht van de Russische maatschappij Aeroflot uit Moskou zijn maandag zeker 27 mensen gewond geraakt toen het toestel ongeveer veertig minuten voor de landing in Bangkok in zware turbulentie terechtkwam.

Na de landing bleek dat vijftien mensen dusdanig gewond waren dat ze naar een ziekenhuis moesten worden overgebracht.

Het toestel, een Boeing 777, was onderweg van Moskou naar Thailand toen het toestel onverwachts in hevige turbulentie terechtkwam. Volgens Aeroflot hadden de piloten daardoor niet de tijd om passagiers te waarschuwen om plaats te nemen en hun stoelriemen vast te maken. Onder de gewonden raakte ook drie baby's gewond omdat ze door de kracht, die was ontstaan door de turbulentie, uit de armen van ouders werden getrokken. De meeste gewonden zijn Russisch. Veel passagiers liepen verwondingen op aan hun gezicht. Maar ook braken mensen hun botten nadat ze werden rondgeslingerd.

De Russische ambassade in Thailand heeft noodhulp ingesteld voor de passagiers. Vladimir Sosnov, hoofd van het Russische consulaat, bevestigt tegenover Russische media dat er passagiers zwaargewond zijn geraakt.