Grote schade aan koraal bij Curaçao, hoogstwaarschijnlijk door bouw pier

Bij Curaçao is een groot stuk koraal beschadigd geraakt.Het koraal is mogelijk door de Nederlandse projectontwikkelaar BAM ´omgeploegd´. Dit schrijft de NOS donderdag.

Geschat wordt dat het gaat om een strook zeebodem in ondiep water van zo´n 542 meter langen en gemiddeld 50 meter breed. Medewerkers van een duikschool hebben ontdekt dat op de plek waar BAM werkt het koraal is ´omgeploegd´. Op die plek is BAM bezig met de aanleg van een enorme pier voor cruiseschepen en andere grote vaartuigen.

BAM neemt beschuldiging serieus

BAM heeft aan de NOS laten weten de beschuldiging zeer serieus te nemen. BAM tegen de NOS: 'We gaan de omvang onderzoeken en het verband met onze werkzaamheden. Als blijkt dat de schade veroorzaakt wordt door onze werkzaamheden, zullen we kijken wat we eraan kunnen doen.' Alle werkzaamheden die dergelijke schade kunnen veroorzaken zijn stilgelegd. BAM: 'Wij willen geen risico meer lopen om iets te doen dat verdere schade tot gevolg heeft.'

Onderzoeksinstituut Carmabi

Er wordt nu contact opgenomen met onderzoeksinstituut Carmabi, dat het rif bij Curaçao onderzoekt en zich inzet voor het behoud ervan. Mark Vermeij, wetenschappelijk directeur bij Carmabi, heeft inmiddels bij het rif gedoken en beschrijft ernstige schade aan een gebied van 3,7 hectare gezond en levend koraal. Er zijn twee lange geulen in het koraal te zien richting de plek waar de pier moet komen. Volgens Vermeij lijkt het erop dat de schepen twee ankers, waar de voeten van de pier in moeten rusten, als een ploeg door de zeebodem hebben gehaald.