'Belgische damherten niet dood door drugs'

Volgens eerdere berichtgeving zouden de herten dood zijn gegaan door het eten van xtc. De drugs zouden over het hek van hun verblijf zijn gegooid. Hier klopt echter niets van, zo laat de Oost Vlaams gedeputeerde Peter Hertog (sp.a) in de Vlaamse media weten. Er zijn geen sporen van foute producten ( en dus ook geen xtc) gevonden in het bloed van een dood hert.

Hertog in de Gazet van Antwerpen: 'Er zijn op korte tijd inderdaad vier herten overleden. Eén hinde is overleden aan een wormziekte, het mannetjeshert op de operatietafel toen men het gewei probeerde te verwijderen.' Dat gewei moest eraf omdat de bok kort daarvoor twee hindes dodelijk had verwond. Verder zegt Hertog: 'Er is een autopsie uitgevoerd en er is geen enkel spoor van foute producten (en dus ook niet XTC) vastgesteld. De veearts drukte ons dat op het hart.'