EU wil 10 dagen betaald verlof voor kersverse vaders

De Europese Commissie komt met een voorstel om kersverse vaders in alle lidstaten minimaal tien dagen betaald vaderschapsverlof te geven.

De Commissie komt woensdag met voorstellen voor sociaal beleid waaraan de lidstaten moeten voldoen. Dit schrijft de Telegraaf woensdag. Als de plannen doorgaan zou er voor Nederland veel veranderen, want nu krijgen jonge vaders slechts twee dagen verlof. Nederland staat daarmee onderaan in de ranglijst van verlofdagen voor vaders in Europese lidstaten.

Aantal verlofdagen in Europa

Er zijn landen die het nog slechter doen. In Italië krijgen vaders maar één verlofdag na de geboorte van het kind. Ook zijn er EU-landen waar helemaal geen vaderschapsverlof bestaat zoals in Duitsland, Ierland, Malta, Oostenrijk, Slowakije, Tsjechië en Cyprus. Daarnaast zijn er heel veel landen waar jonge vaders tien of meer verlofdagen krijgen als ze vader worden: Slovenië 90 dagen vaderschapsverlof, Finland 54 Litouwen 30 Portugal 20, Spanje 15, Bulgarije 15, Polen 14. Groot-Brittannië 14, Denemarken 14, Frankrijk 11, Zweden 10, België 10, Estland 10, Letland 10.

Deel van de zorg voor mannen

De Europese Commissie maakt vandaag nieuwe plannen bekend die de loonverschillen tussen mannen en vrouwen kleiner moeten maken. Nu hebben jonge moeders veel minder vaak een baan dan jonge vaders. En vrouwen in Europa verdienen veel minder dan mannen. Volgens de Europese Commissie is dat deels te wijten aan de ongelijke verdeling van zorg voor de kinderen. De plannen moeten het makkelijker maken voor mannen om een deel van de zorg voor de kinderen op zich te nemen. Daarvoor krijgen ze dus direct na de geboorte tien dagen vrij, een soort zwangerschapsverlof voor mannen.

Maar mannen moeten volgens de Commissie ook minimaal vier maanden verlof kunnen krijgen.De Commissie wil dat de mannen dan ook doorbetaald krijgen. Dat mag op een lager niveau zijn, zolang ze maar minimaal net zo veel betaald krijgen als tijdens ziektedagen.