Koenders 'op de bres' voor Nederlandse burgers in Brexit-gesprek

Maandag heeft minister Koenders van Buitenlandse Zaken in Den Haag met David Davis gesproken, de Britse minister die belast is met de Brexit. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

Davis in Nederland

'Davis is naar Nederland gekomen om een toelichting te geven op de Britse plannen nu de notificatie is ingediend en alle partijen zich klaarmaken voor de onderhandelingen over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU', aldus het ministerie. De Nederlandse boodschap voor de Britten is 'keep calm, be realistic and negotiate’.

Minister Koenders: ‘We hebben een constructief en zakelijk gesprek gevoerd. Ik heb aangegeven dat het VK er zelf voor heeft gekozen om de EU te verlaten maar dat Nederland graag nauw met de Britten blijft samenwerken, voor zover het vertrek uit de EU door de Britten dat mogelijk maakt’.

Brexit gaat door

De ministers spraken ook over de invloed van de onlangs aangekondigde Britse verkiezingen op de onderhandelingstijdlijn. ‘Het is nu aan de Britse kiezers om aan te geven wat ze willen. Het Brexit-proces is op 29 maart ingezet en zal voortgaan, ongeacht de uitkomst van de verkiezingen’, zegt Koenders.

‘Nederland en de EU hopen de onderhandelingen spoedig op te starten en zullen op 29 april hierover een duidelijk signaal afgeven aan de Britse bevolking, namelijk dat we constructief en zakelijk de door de Britten gewenste onderhandelingen in zullen gaan en de beste uitkomst voor Nederland, de EU en het VK beogen’.

Nederlandse burgers mogen geen slachtoffer worden

Koenders heeft verder benadrukt dat Nederland zich stevig zal inzetten om de belangen van de Nederlandse burgers en bedrijven te behartigen. Nederland wil dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de positie van EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk verblijven en over grenskwesties. Zij mogen niet het slachtoffer worden van onduidelijke regels of lange administratieve procedures.

Daarnaast moet er in de eerste fase van de onderhandelingen duidelijkheid komen over de financiële afwikkeling van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Volgens Koenders staat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een periode van omvangrijke en complexe onderhandelingen te wachten. ‘Daarbij staat één ding voorop: de 27 EU-lidstaten trekken hierbij samen op, vanuit een gezamenlijke positie, met één onderhandelaar’, aldus de minister.