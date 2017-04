Vuurwapens gevonden in woning

Een 34-jarige man uit Sint Willebrord is zaterdag aangehouden nadat in zijn woning verboden vuurwapens zijn gevonden.

Nadat bij de politie informatie is binnengekomen dat de man een vuurwapen zou bezitten en deze bij zich zou dragen is een bevel tot aanhouding afgegeven. Tijdens zijn arrestatie vertelt de verdachte direct dat in zijn woning twee vuurwapens liggen. Deze worden tijdens een doorzoeking gevonden op de aangegeven plek. De wapens zijn samen met munitie en een patroonhouder in beslag genomen. De verdachte is voor verhoor meegenomen naar een politiecellencomplex en zit nog vast.