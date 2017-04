Rusland stuurt oorlogsfregat naar de Middellandse Zee

In de nacht van donderdag op vrijdag gaf president Trump twee fregatten, die in de Middellandse Zee liggen, het commando om de Syrische luchtmachtbasis met raketten te bestoken in antwoord op de vermeende gifgasaanval op de Syrische plaats Khan Sheikhoun.

Het fregat is de modernste oorlogsbodem van de Russische Zwarte Zeevloot. Het schip vaart momenteel door de Bosporus en keert terug van een gezamenlijke oefening met de Turkse marine op de Zwarte Zee. Het fregat zal later vandaag in de Middellandse Zee arriveren. Rusland stuurt haar vergat, de Admiral Grigorovitsj dat is uitgerust met kruisraketten, om Syrië te beschermen tegen een mogelijke nieuwe aanval door de VS.