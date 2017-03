Omstreden slachthuis van Tielt wil uitbreiden

Het bedrijf is op dit moment op last van de overheid gesloten vanwege het dieronvriendelijke slachten. Maar het bedrijf heeft wel een procedure lopen om jaarlijks een miljoen varkens meer te mogen slachten. Het Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum vindt het absurd en is tegen de uitbreidingsplannen van de slachterij.

Vorige week bracht Animal Rights een filmpje naar buiten over de wantoestanden binnen het slachthuis. Op de beelden, gemaakt door een infiltrant, was te zien hoe varkens werden mishandeld in aanloop naar de dood. Het schokte de politiek, die de vergunning van het slachthuis per direct had ingetrokken.

Vóór de (tijdelijke) sluiting werden er zo'n 650 varkens per uur geslacht, goed voor 1,5 miljoen per jaar. Maar het slachthuis wil z'n capaciteit uitbreiden naar 2,5 miljoen varkens per jaar. Het milieueffectenrapport (MER) is voor de uitbreiding van de slachterij al begin dit jaar goedgekeurd door het provinciebestuur. Maar het Vlaams Parlementslid wil kijken of hier een stokje voorgestoken kan worden."Die nu goedkeuren zou absurd zijn. Dat mag niet gebeuren zolang het slachthuis niet meer oog heeft voor dierenwelzijn."



Een petitie van Animal Rights om het slachthuis voorgoed te sluiten, is ondertussen al ruim 130.000 keer ondertekend.

