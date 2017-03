Belgisch slachthuis komt met actieplan

Na het opbaar worden van de wreedheden met varkens in een slachthuis in het Belgische Tielt, komt het bedrijf met een actieplan waarmee ze dierenmishandeling willen voorkomen in de toekomst. Nadat er een deze week een video online kwam met afschuwelijke beelden, is de vergunning van het slachthuis ingetrokken.