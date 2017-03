Meeste verdachten na aanslag Westminister weer op vrije voeten

Twee personen die werden aangehouden in het onderzoek naar de terroristische aanslag in het Londense Westminister zijn inmiddels weer vrijgelaten. Dit meldt New Scotland Yard.

Een 35-jarige man is vrijgelaten omdat hij geen verdachte meer is. Een 32-jarige vrouw is voorlopig op vrije voeten maar blijft verdachte in het onderzoek. Beide verdachten werden aangehouden in Birmingham.

Twee mannen, van 58 en 27 jaar, die donderdag 23 maart werden gearresteerd in Birmingham blijven voorlopig nog vast zitten in het kader van het onderzoek.

Op vrijdag werden eerder al zes personen vrijgelaten uit voorlopige hechtenis en zijn geen verdachten meer in het onderzoek.

Een 39-jarige vrouw die op een adres in Oost-Londen werd gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag, is op borgtocht vrijgelaten en blijft verdachte in het onderzoek.