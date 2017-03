'Antwerpse verdachte eerder al in Nederland opgepakt'

De 39-jarige Mohamed R. die donderdag door de Antwerpse politie werd aangehouden omdat hij als een dolle door de stad reed, was volgens Het Laatste Nieuws een aantal dagen eerder al in contact geweest met de politie, waaronder ook in Nederland.

Kort voor 11.00 uur werd R. donderdag gespot door militairen toen hij met snelheden van 80 tot 100 km/u door de winkelstraat Meir reed. Een snel inventieteam van de politie wist de Tunesische Fransman tot stoppen te dwingen. In zijn auto werden messen, twee priemen en in de kofferbak van de auto lag een riotgun. De man was stomdronken en onder invloed van drugs.

R. was afgelopen week al met de politie in aanraking geweest. De eerst keer in Nederland, die hem het land uit wees. Hierna twee keer in Antwerpen omdat hij geen geldige papieren had. Op last van de Dienst Vreemdelingezaken is R. vrijgelaten met een bevel het land te verlaten.

Ondanks het wapenarsenaal gaat het parket er echt vanuit dat R. geen plannen had om een aanslag te plegen. Ook het OCAD liet weten dat er geen aanwijzingen waren voor een terroristische daad.