Geluksmuntjes worden Thaise schildpad alsnog fataal

De 25 jaar oude zeeschildpad in Thailand bleek een zwemmende 'spaarpot' te zijn toen op een röntgenfoto zichtbaar werd dat hij honderden muntjes in zijn maag had. De schildpad die de naam 'Omsin' kreeg, spaarpot in het Thais, werd onlangs door dierenartsen geopereerd waarbij alle munten uit zijn maag werden verwijderd.

915 munten van totaal 5 kg

Het dier had de muntjes opgegeten die toeristen in het water hadden gegooid waar hij in zwom. Nadat alle munten uit zijn maag waren verwijderd was de schildpad, die zelf 59 kg woog, 5 kg lichter en moet hij weer normaal kunnen zwemmen. In totaal ging het om 915 munten van diverse valuta. Een aantal muntjes was al bijna vergaan door de roest.

Vishaken

Tijdens de vier uur durende operatie door een team van vijf chirurgen van de veterinaire faculteit Chulalongkorn Universiteit werd de schildpad onder narcose gehouden. Naast de 915 munten werden ook nog twee metalen vishaken verwijderd.

Niet meer uit narcose

De schildpad ging na de operatie op een streng dieet van alleen vloeibaar voedsel om zijn maag weer te laten herstellen en tot rust te komen. Zondagavond kreeg het dier maagproblemen en moest opnieuw onder het mes. Na de operatie kwam ze niet meer bij uit de narcose en bezweek uiteindelijk aan bloedvergiftiging.