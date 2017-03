Ook derde Nederlandse lawineslachtoffer geborgen in Franse Alpen

In de Franse Alpen heeft een speurhond zondagmiddag het lichaam gevonden van het derde Nederlandse slachtoffer Mark (25) van de lawine die afgelopen dinsdagmiddag naar beneden kwam in Valfréjus. Dit melden de Franse media zondag.

'Nieuwe geursporen'

Nadat eerdere doelpogingen de afgelopen dagen niets opleverde, besloten twee mannen zondag om met een speurhond opnieuw op pad te gaan. Omdat het afgelopen nacht had geregend hoopte het tweetal dat er mogelijk nieuwe geursporen zouden vrijkomen die voor de speurhond zouden zijn op te pikken.

Lichaam geborgen

Aan het begin van de middag leidde de zoekactie tot de vondst van het derde slachtoffer. Zijn lichaam is geborgen en de familie is op de hoogte gesteld. Het derde slachtoffer werd afgelopen week, samen met twee andere Nederlandse studenten Marcel (21) en Timo (22), overvallen door een lawine toen zij off piste waren gaan snowboarden. De lichamen van twee slachtoffers werden gevonden maar het lichaam van het derde slachtoffer bleef tot vanmiddag vermist.