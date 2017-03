CIDI: Syrië schiet zonder succes op Israëlische luchtmacht

Afgelopen nacht hebben vliegtuigen van de Israëlische luchtmacht aanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië. 'Het Syrische leger heeft daarop raketten op de Israëlische vliegtuigen afgevuurd, maar deze hebben geen doel getroffen. Sterker nog, tenminste een van deze raketten is door de Israëlische luchtverdediging neergehaald', meldt het CIDI vrijdag.

Wapentransport

Volgens Arabische media was de Israëlische aanval gericht op een wapentransport bestemd voor Hezbollah in Libanon. Sinds de burgeroorlog gaande is in Syrië, ontvangt de sjiitische terreurorganisatie met regelmaat geavanceerde wapens van Iran en Syrië.

Deze wapentransporten komen echter niet altijd aan: naar verluidt zou Israel met militaire acties de leveringen tegenhouden. Normaal gesproken doet Israel zeer geheimzinnig over dit soort missies, maar deze keer is de aanval bevestigd.

Toen de Israëlische straaljagers terug boven Israel waren na uitvoering van hun missie, werden de Syrische luchtdoelraketten afgevuurd. Volgens een woordvoerder van de Israëlische luchtmacht liepen de piloten echter op geen enkel moment gevaar.

Arrow 3 raketafweersysteem

Tenminste een van de Syrische raketten werd neergehaald door het Arrow 3 raketafweersysteem. Deze onderschepping vond plaats in de buurt van de nederzetting Arvot HaYarden, waar het luchtalarm loeide. De overblijfselen van de raket kwamen in Jordanië terecht, er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade. Dit is de eerste keer dat de Arrow 3 operationeel ingezet is, en met succes.