Zwaargewonde vrouw aangetroffen in bosschage

Hulpdiensten hebben donderdagavond 16 maart rond 22.30 uur een zwaargewonde vrouw gevonden in de bosjes aan de Aquamarijn-Amber. Enkele uren later is een 30-jarige man uit Zevenbergen aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident.

De vrouw werd zwaargewond aangetroffen en is uiteindelijk per ambulance in zorgelijke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. In een nabijgelegen appartementencomplex is de verdachte aangehouden. De politie heeft een groot onderzoek ingesteld. Verdachte en slachtoffer woonden beiden in hetzelfde appartementencomplex, in beide woningen wordt verder onderzoek gedaan. De verdachte is ingesloten en zal worden gehoord.