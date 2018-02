Dé online houthandel uit Gelderland

Dit is dé online houthandel in Gelderland, waar zelfs afhalen en komen kijken mogelijk is. Je verf, je kleding, spullen voor op je bureau, je kan echt bijna alles kopen op het internet! Maar, wist je dat er zelfs hout te krijgen is via een webshop? Via dehoutgroothandel.nl bestel je het hout dat jij nodig hebt.

"Wanneer je kiest voor budget tuinhout, kun je na een aantal jaren voor een teleurstelling staan"

De houtgroothandel is een webshop, maar geeft je op zaterdag ook de mogelijkheid om alle webshop-artikelen te bekijken en af te halen! Ook kun je er advies op maat krijgen. Er is keuze genoeg bij de online-winkel. De webshop beschikt over diverse soorten plaatmateriaal, in een enorm aantal afmetingen. Je kunt kiezen uit materialen zoals het berken betonplex, Russisch berken multiplex, Okoume multiplex, underlayment en nog veel meer diverse soorten plaatmateriaal. Wil je zeker zijn dat het product dat je wilt bekijken of afhalen er op zaterdags is? Laat het de groothandel dan ruim van te voren weten.

Een goede aankoop telt voor twee

Eigenaar Siebe Smeltink snapt waarom de klanten voor zijn webshop kiezen: "Wanneer je kiest voor budget buitenhout, kun je na een aantal jaren voor een teleurstelling komen te staan’’. Budget geïmpregneerd hout is namelijk matig tot slecht verduurzaamd. Bij de verduurzaming van hout is het de bedoeling dat het hout met het juiste middel, onder hoge keteldruk wordt geïmpregneerd. Pas dan, hebben we het over goed verduurzaamd buitenhout. Bij budget tuinhout wordt vaak slechts de buitenkant van het hout geraakt d.m.v. dompeling. Wanneer je direct de eerste keer kwalitatief materiaal koopt waardoor je misschien toch wel wat duurder uit bent, ben je op de lange termijn toch goedkoper uit. En dat betere materiaal bieden wij." Een goede aankoop telt namelijk zeker bij buitenhout, voor twee. Niet alleen de duurzaamheid vindt de groothandel belangrijk, maar ook de uitstraling. Mede door de juiste behandeling, blijft het hout veel langer zijn uitstraling behouden.

Met C24 zit u vrijwel altijd goed

Opzoek naar vurenhout? De webshop heeft een groot aanbod in vuren constructie hout. Deze zijn wel tot 8 meter leverbaar, al is het verstandig bij zulke lengtes dat even aan te vragen. Daarnaast zijn latten en regels in een groot aanbod verkrijgbaar. Latten beginnend vanaf 11x32mm. Het vurenhout is geschaafd en van uitstekende C18 tot en met C18 kwaliteit. C18 is nog altijd op de markt maar deze voldoet niet áltijd meer aan de eisen van tegenwoordig.

"Met C24 zit u vrijwel altijd goed" legt Smeltink uit. De groothandel mag met trots zeggen dat ze het best verduurzaamde hout van Europa in hun assortiment hebben. Van palen tot planken, alles is te vinden op de webshop. Ook Douglas hout en tuinhout passeren de revue voor wie door de webshop scrolt. Wie op zaterdag langs komt kan het tuin- en Douglas hout bekijken, want dan wordt een deel tentoongesteld.

Steigerhout online kopen

Ook qua steigerhout heeft DeHoutgroothandel een mooi assortiment. Diverse maten en soorten worden aangeboden. Zo is er ook de unieke optie om af te wijken van originele maat (30x195mm) steigerplank. Er is bijvoorbeeld de keus om te kiezen voor een extra dunne (18x195mm) of smalle (28x145mm) steigerplank.

Steigerhout kopen kan hier ten allen tijden. Ook op de zaterdag zijn er diverse steigerhouten producten te bekijken en af te halen.

Laten bezorgen?

Wanneer je iets besteld bij DeHoutgroothandel.nl gaat de deurbel al snel. Ze hebben een levertijd van slechts 2 a 3 dagen. Wanneer je een grote bestelling doet wordt deze netjes bij u thuis gebracht met een vrachtauto. Voor de kleinere 'boodschappen' wordt een bestelwagen op pad gestuurd. Het exacte levermoment krijg je per mail toegezonden, zodat de bezorger niet voor een dichte deur staat.

En van plan een schuur te bouwen? Of een ander groot project? Alle bestellingen boven de 650 euro worden bovendien gratis bezorgd.

Chatten

Dat een webshop lastig te bereiken is is een fabeltje, tenminste wel bij deze houthandel. Je krijgt als je belt direct een antwoord, en om het nog makkelijker te maken kun je ook chatten! De chatfunctie zorgt dat je direct in contact staat met een medewerker.

En staat een product niet op de site? Stuur dan een chatbericht of bel, dan kan dit product eventueel bijbesteld worden.