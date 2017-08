DHL breidt City Hub voor groene stadsdistributie uit met elektrische Cubivan

• Pilot in Den Haag voor gebruik in wereldwijd netwerk • Vervolg op pilots met Cubicycle in Utrecht en Frankfurt

Den Haag, 2 augustus 2017:

DHL Express breidt zijn City-Hub-concept voor groene binnenstedelijke distributie uit met elektrische pickup-trucks, de Cubivans. Deze worden geladen met Cubicontainers: een afneembare container van een kubieke meter die geldt als nieuwe standaard in binnenstedelijke distributie. De Cubicontainers worden voorgeladen in een sorteercentrum en naar de stad vervoerd. Van daaruit worden ze gebruikt om middels de elektrische auto of de fiets afleveradressen in stadscentra te bereiken. Er is gekozen voor Den Haag als pilot voor toepassing in het wereldwijde netwerk.

Pilot in Den Haag

Eerder dit jaar werd het City-Hub-concept gelanceerd in Utrecht en Frankfurt (Duitsland) waarbij de Cubicontainers met een slimme trailer naar de City Hub worden vervoerd. Vervolgens worden Cubicycles ingezet voor de ‘last mile’. Bij de uitbreiding van het concept in Den Haag, worden de Cubicontainers nu ook op een aangepaste elektrische bestelauto geplaatst. Als Cubivan is gekozen voor de Nissan e-NV200 en een aangepaste versie van de DHL StreetScooter Work die beide tot drie containers tegelijkertijd meenemen. Door deze elektrische combinatie kan een groter gebied klimaatneutraal beleverd worden.

Cubicontainer als innovatie

De standaard container die gebruikt wordt in het City-Hub-concept komt overeen met de afmetingen van een standaard pallet. Hierdoor kan de Cubicontainer makkelijk en snel toegepast worden in verschillende transportmodaliteiten binnen het wereldwijde expresnetwerk. De Cubivan-oplossing met de StreetScooter en de Nissan e-NV200 zorgt er ook voor dat de drie containers veilig vergrendeld zijn met een slam-lock.

“Met een standaard container als basis, is de City Hub een flexibele oplossing die DHL in staat stelt om meer elektrische voertuigen en fietsen te introduceren in binnensteden”, zegt Kees de Lange, VP Operations van DHL Express. “Het sluit aan bij de vraag van klanten en onze eigen ambitie om binnenstedelijke distributie in hoog tempo te verduurzamen”.

Emissievrij in 2050

Iedere elektrische auto of Cubicycle vervangt een reguliere dieselauto wat gelijk staat aan 8 ton vermindering van CO2 per jaar. De City Hub is een innovatie waarmee DHL Express bijdraagt aan de recent aangescherpte milieudoelstelling van DHL. Kort geleden kondigde de logistiek dienstverlener aan marktleider te willen worden in groen vervoer. DHL zal al zijn logistiek gerelateerde emissie in 2050 tot nul hebben gereduceerd. Op lokaal niveau richt DHL zich op het verbeteren van de woon- en leefomgeving van mensen door het aanbieden van schone vervoersoplossingen zoals met de fiets. In 2025 zal 70% van de leveringen emissievrij zijn.

Nieuwe toepassing StreetScooter

De City Hub is ook een nieuwe toepassing van de StreetScooter waar DHL Parcel er sinds dit voorjaar 100 van heeft rijden in ruim vijftig Nederlandse steden. De StreetScooter is een volledig elektrische bestelauto en wordt door het concern zelf geproduceerd in Aken. Autofabrikant StreetScooter begon in 2010 als een spin-off van de Technischen Hochschule Aachen. In 2014 kocht DHL het bedrijf omdat StreetScooter tot op de dag van vandaag het meest optimale concept levert van wat er in de markt verkrijgbaar is op het gebied van elektrische voertuigen voor de logistiek. De productiecapaciteit wordt aangewend om de DHL-vloot te vergroenen en is inmiddels ook beschikbaar voor derden.

