Attractiepark Toverland vanaf vandaag uur extra geopend tijdens bouwvakvakantie

De zomervakantie is in volle gang en Attractiepark Toverland heeft al menig vakantieganger mogen ontvangen. Om nog meer gelukservaringen voor haar bezoekers te creëren zal Toverland in de bouwvakvakantie van Zuid-Nederland vanaf vandaag elke dag een uur langer open blijven tot 19:00 uur.

In alle regio’s van Nederland, maar ook in België en Duitsland, is het inmiddels zomervakantie. “Nu in Zuid-Nederland de bouwvak begonnen is, merken we een extra stijging in de bezoekersaantallen”, vertelt Operationeel Directeur Benny Steijvers. “Bovendien zien we bij de sluiting van het park om 18:00 uur dat meer dan de helft van de bezoekers nog in het park is en de behoefte heeft om langer te blijven. Vandaar dat we besloten hebben om de openingstijd tijdens de bouwvakvakantie van Zuid-Nederland met een uur te verlengen tot 19:00 uur.” Op deze manier hoopt Steijvers de verwachtingen van de bezoekers nog verder te overtreffen en nog meer gelukservaringen te creëren. De bouwvakvakantie van Zuid-Nederland loopt nog t/m zondag 20 augustus 2017.

Naast de dagelijkse verlengde openstelling is Toverland de komende drie woensdagen tijdens de Midzomeravonden zelfs geopend tot 23:00 uur. Voor maar liefst 78% van de bezoekers van dit evenement is de verlengde openingstijd een van de hoofdredenen om de Midzomeravonden te bezoeken. Gisteren genoten zo’n 9.000 gasten van de Midzomeravond, wat woensdag 2 augustus 2017 de drukste dag van dit jaar tot nu toe maakt.

Openbaar vervoer

De bezoekers van Toverland kunnen het park deze zomervakantie bovendien goed bereiken per openbaar vervoer; er wordt een speciale Arriva pendelbus ingezet tussen treinstation Horst-Sevenum en het attractiepark. Het betreft een proef om vast te stellen hoe groot de vervoersvraag richting Toverland is. Meer informatie over de dienstregeling is hier terug te vinden.