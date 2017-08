Maaike Aarts benoemd tot Manager Communications & PR bij Kia Motors Nederland B.V.

Per 1 augustus 2017 is Maaike Aarts benoemd tot Manager Communications & Public Relations van Kia Motors Nederland B.V.. In deze functie is zij samen met haar team verantwoordelijk voor de marketing communicatie én vanaf heden ook voor de PR van de Koreaanse autoproducent. Het team zal op korte termijn nog worden uitgebreid met een PR Officer om de dagelijkse werkzaamheden te ondersteunen.

Aarts is sinds 2011 werkzaam voor Kia Motors Nederland B.V. en heeft Kia in haar voormalige rollen als Marketing Coördinator en Manager Communications mede op de kaart gezet gedurende de afgelopen jaren. “In de zes jaar dat ik inmiddels bij Kia werkzaam ben, heeft het merk een enorme groei doorgemaakt en ook de komende tijd staat er nog veel te gebeuren. Bijvoorbeeld met de aanstaande introducties van de Kia Stonic en de Kia Stinger. Het is mooi om hier deel van uit te mogen maken.”

De zet om de marketing communicatie en PR onder één verantwoordelijkheid samen te voegen past volledig in de strategie van Kia. “Het medialandschap verandert en biedt veel mogelijkheden voor het verder uitbouwen van het ambitieuze merk Kia in Nederland. Wat ons betreft is het belangrijk dat marketing communicatie en PR hierbij hand in hand gaan. Dit borgen wij met het samenvoegen van de twee disciplines onder leiding van Maaike Aarts”, aldus Kim Kreber, Director Marketing aan wie Maaike zal blijven rapporteren.

Maaike Aarts | Manager Communications & PR

Telefoon: +31 (0)346 - 753 850

Mobiel: +31 (0)6 2128 1096

E-mail: m.aarts@kia.nl