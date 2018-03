Meer Nederlanders koesteren een oldtimer, maar rijden geen meter

Het aantal klassieke personenauto’s van 40 jaar of ouder is de afgelopen jaren verder toegenomen. Het aantal oldtimers is begin 2018 met 24 procent gestegen ten opzichte van vier jaar eerder. Dat meldt het CBS op basis van de laatste cijfers.

Nederland telde op 1 januari 2018 ongeveer 141 duizend klassieke personenauto’s van 40 jaar of ouder. In 2014 waren dat er nog ongeveer 115 duizend. Niet al deze auto’s mogen de weg op. Zo is 1 op de 4 oldtimers begin 2018 geschorst.

Jonge oldtimers in overgangsregeling

Tot 1 januari 2014 waren auto’s van 25 jaar of ouder volledig vrijgesteld van wegenbelasting. Vanaf dat moment is de wetgeving omtrent oude auto’s aangepast waardoor alleen oldtimers van 40 jaar en ouder vrijgesteld zijn van wegenbelasting. Wel kan er gebruik gemaakt worden van een overgangsregeling. Begin 2018 konden 81 duizend auto’s gebruik maken van deze overgangsregeling.

Volkswagen meest voorkomende merk oldtimer

Met 18,7 duizend stuks was Volkswagen begin 2018 het meest voorkomende oldtimermerk in Nederland. Ruim 13 procent van alle oldtimers is een Volkswagen. Mercedes en Citroën volgen met respectievelijk 11,6 duizend en 9,4 duizend oldtimers.

De gemiddelde leeftijd van een oldtimer is 50 jaar. De oudste geregistreerde klassieker is van 1894, een Benz Velo. In totaal zijn er zo’n 265 auto’s van 100 jaar of ouder.

Gemiddeld 1,7 duizend kilometer per jaar gereden door oldtimers

Oldtimers van 40 jaar of ouder reden in 2016 gemiddeld bijna 1 700 kilometer. Met alle andere auto’s in Nederland wordt acht keer zoveel gereden, gemiddeld meer dan 13 duizend kilometer.

Van alle kilometers die Nederlandse personenauto’s jaarlijks afleggen wordt 0,2 procent gereden door oldtimers. Auto’s van 40 jaar en ouder rijden in totaal zo’n 243 miljoen kilometer. Het totaal aantal kilometers van alle auto’s in Nederland samen is zo’n 118,5 miljard kilometer.

Bezit klassieke auto’s hoogst op platteland

Het bezit van klassieke auto’s is het hoogst in niet stedelijke gemeenten. Per duizend inwoners zijn hier 17 auto’s van 40 jaar of ouder. In de zeer sterk stedelijke gemeenten is dit oldtimerbezit met 6 voertuigen per duizend inwoners het laagst.

Het oldtimerbezit is het hoogst in de gemeenten Terschelling en Laren met gemiddeld 31 en 28 auto’s per duizend inwoners. Het bezit van deze oude auto’s is het laagst in Almere en Urk met 3 auto’s per duizend inwoners.