'Mazda Vision Coupe mooiste concept car van het jaar'

De Mazda Vision Coupe heeft op het 33e Festival Automobile International de prijs van ‘Mooiste concept car van het jaar’ in de wacht gesleept.

Ikuo Maeda, Design Director van Mazda Motor Corporation, nam gisteravond de award in ontvangst tijdens een ceremonie in Parijs, samen met zijn team van ontwerpers.

De jury, die bestaat uit automobiel- en autosport experts en gerenommeerde architecten en modeontwerpers, verkoos de in oktober in Tokyo onthulde Vision Coupe boven negen andere modellen, die dit jaar voor de felbegeerde prijs waren genomineerd: de Audi Aicon, BMW i Vision Dynamics, Kia Proceed Concept, Lamborghini Terzo Millennio, Mercedes-Benz AMG GT Concept, Mercedes-AMG Project One, Vision Mercedes Maybach 6 Cabriolet, Nissan Vmotion en Peugeot Instinct. Mazda veroverde dezelfde prijs twee jaar geleden ook al met de verbluffende RX-Vision concept car.

Zoals de naam al doet vermoeden belichaamt de Vision Coupe, net als de RX-Vision, Mazda's designvisie van de volgende generatie. De proporties van de vloeiende vierdeurs met de naar achteren gerichte cabine zijn kenmerkend voor een klassiek coupéontwerp, terwijl met het krachtige voorwaartse momentum van het design het gevoel van een high-performance sportauto wordt overgebracht.

De Vision Coupe is tot 4 februari te zien op de tentoonstelling van het Festival Automobile International in het Parijse Hôtel National des Invalides. Het festival trekt jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers.