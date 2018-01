Europese kopers tweedehands auto’s massaal getild

Vooral wanneer een auto van de ene naar het andere lidstaat verhandeld wordt, is de kans op fraude groot. Europarlementslid Mark Demesmaeker trekt aan de alarmbel: “Hoog tijd dat ook andere landen een systeem als de Car-Pass invoeren. Want Europa leidt door deze vorm van fraude bijna 8,8 miljard euro schade per jaar.”

Door de verregaande elektronisering van Europese wagens, kan je met de juiste software en kennis op amper twee minuten de kilometerstand terugdraaien. “De Car-Pass die we in ons land kennen, is een erg degelijk middel tegen dit soort oplichting”, verklaart Demesmaeker. “Die kan als schoolvoorbeeld dienen voor de rest van Europa. Vooral in de Centraal- en Oost-Europese landen is er nood aan een efficiënt controlesysteem.”

Meer gegevens uitwisselen

Ook een betere gegevensuitwisseling is noodzakelijk. België doet dat nu al met Nederland via het EUCARIS-platform. Dat levert goede resultaten op. “Maar ook de rest van Europa moet volgen, als we consumenten die de grens oversteken doortastend willen beschermen tegen misbruik”, besluit Demesmaeker.

