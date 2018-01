Gelimiteerde Renault Clio R.S. 220 EDC

Renault Sport presenteert de Clio R.S.18. Het betreft een gelimiteerde uitvoering, op basis van de Renault Clio R.S. 220 EDC Trophy, voorzien van een opvallende kleurstelling en details die verwijzen naar de Formule 1-bolide van het Renault Sport Formula One Team.

De nieuwe Renault Clio R.S.18 is een sprekend voorbeeld van de nauwe verwantschap tussen de autosportactiviteiten en de productiemodellen van Renault (Sport). De R.S.18-badge op de voorportieren, de grijze bestickering en het nieuwste R.S.-logo op het dak zijn direct afgeleid van de F1-auto van Renault.

De Formule 1-achtige voorvleugel, sierlijsten en naafdoppen in de kleur Jaune Sirius zorgen voor een sterk contrast met de carrosseriekleur Noir Profond. Het Renault- en Renault Sport-logo aan de voorzijde, de voorbumper, de belettering op de achterklep en de diffuser zijn – exclusief voor de Clio R.S.18. – volledig in zwart uitgevoerd. Het interieur ademt een onmiskenbaar sportieve sfeer en wordt gekenmerkt door onder andere koolstofvezel ventilatieopeningen, een met Alcantara en leder bekleed stuurwiel en Renault Sport-vloermatten.

De ‘R.S.18’ is gebaseerd op de Renault Clio R.S. 220 EDC Trophy met verlaagd onderstel, aangepaste dempers en scherpere besturing ten opzichte van de reguliere Clio R.S. De 1.6-liter turbomotor produceert 162 kW (220 pk) vermogen en 280 Nm koppel en is altijd gekoppeld aan de sportieve zestraps EDC-automaat met dubbele koppeling. Verder is elke Clio R.S.18 voorzien van een Akrapovic-uitlaatsysteem en een serienummer op de instaplijst.