‘Sint verbindt Rally’ rijdt 12.000 euro bij elkaar voor Zeldzame Ziekten Fonds

Meer dan 70 sportieve auto’s stonden aan de start bij het Worldhotel Wings bij Rotterdam The Hague Airport. Onder grote belangstelling konden de kinderen als echte VIP ’s in de auto’s stappen. Bekende Coureur: Jan Lammers, Formule-1 commentator en winnaar van de 24uur van Le Mans reed mee.

Na de spectaculaire start reden de auto’s naar de pitstop bij het Cars Jeans stadion in Den Haag. Daar werd op de middenstip een groepsfoto gemaakt met alle zeldzaam zieke kinderen. Storky - de ADO Den Haag mascotte – zorgde voor een enthousiast ontvangst.

Bij de finish in de Hangar van Worldhotel Wings, omgetoverd in Winter Wonderland, werden de kinderen verrast door allemaal Pietjes die hielpen met uitstappen. Na een warm welkom door Sinterklaas was er voor alle kinderen een cadeautje.

De opbrengst, bijeengebracht door sponsors en rallyrijders is aan het eind van de Sint verbindt Rally met een cheque officieel overhandigd aan Jan Lammers (ambassadeur van het Zeldzame Ziekten Fonds). Met deze opbrengst helpt het Zeldzame Ziekten Fonds ook in 2018 zieke kinderen met een zeldzame aandoening.

Over het Zeldzame Ziekten Fonds

Het Zeldzame Ziekten Fonds helpt mensen met een zeldzame ziekte. De meestal jonge patiënten en hun ouders staan namelijk vaak alleen in hun strijd tegen hun veelal ernstige en levensbedreigende ziekte. Jaarlijks overlijden in Nederland circa 14.000 kinderen aan een zeldzame ziekte. De diagnosetijd van zeldzame aandoeningen is met gemiddeld 24 maanden onacceptabel hoog en als de diagnose eindelijk daar is volgt vaak de mededeling dat er geen behandeling mogelijk is.