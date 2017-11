Automobilisten weten weinig over slimme en 'veilige' snufjes in nieuwe auto's

Technologische ontwikkelingen in auto’s spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van het aantal slachtoffers in het verkeer en het verbeteren van de doorstroming op de weg. Sinds 2012 zijn steeds meer nieuwe auto’s uitgerust met slimme rijtaakondersteunende systemen.

Uit onderzoek van Connecting Mobility in samenwerking met RAI Vereniging en Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) blijkt echter dat de potentie van deze systemen niet voldoende wordt benut. Automobilisten maken er nog maar weinig gebruik van en zijn vaak niet bekend met welke technologie hun auto is uitgerust.

De afgelopen jaren worden nieuwe auto’s steeds meer uitgerust met slimme systemen, zoals Lane Departure Warning, Emergency Brake of Adaptive Cruise Control. Systemen die ervoor zorgen dat auto’s steeds meer zelf kunnen rijden maar bovenal gevaarlijke situaties tijdig herkennen en ingrijpen. Deze systemen staan bekend als Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). ADAS systemen worden steeds meer gemeengoed. Inmiddels zijn er zo’n 50 systemen op de markt, waarvan cruise control en navigatie de bekendste zijn.

Laag bewustzijn en kennis

Uit onderzoek van verkeerspsycholoog Ilse Harms, Connecting Mobility, onder 1.355 zakelijk rijders blijkt echter dat deze systemen nog maar weinig worden gebruikt. Harms: “De ondervraagde automobilisten weten vaak niet met welke technologie hun auto is uitgerust, hebben de technologie niet bewust aangeschaft (de systemen zitten standaard in het pakket) of hebben onvoldoende instructies gehad. Tegelijkertijd blijkt dat de mensen die weten welke systemen er in hun auto zitten en er bekend mee zijn, deze eerder aanzetten en gebruiken.”

Uit het onderzoek kwam eveneens naar voren dat de naamgeving van systemen niet altijd overeenkomt met wat mensen denken dat het systeem doet. Bovendien hanteren verschillende automerken verschillende namen voor dezelfde functionaliteit. Er blijkt een groot verschil te zitten tussen wat de ondervraagden dachten dat een systeem doet, ten opzichte van wat het systeem daadwerkelijk doet. In de verschillende namen kwam bijvoorbeeld geen onderscheid naar voren tussen systemen die alleen waarschuwen (bijvoorbeeld bij het overschrijden van de rijbaanscheiding) of ook daadwerkelijk ingrijpen.