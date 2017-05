2 op de 3 automobilisten vinden niet-handsfree bellen niet gevaarlijk

Handsfree bellen is de gebruikelijkste manier om de mobiele telefoon te gebruiken achter het stuur, 38 procent van de automobilisten doet dit naar eigen zeggen wel eens. Niet-handsfree bellen doet 11 procent van de automobilisten wel eens. Mannen zijn vaker tijdens het rijden met hun telefoon bezig dan vrouwen, en jongeren vaker dan ouderen.

Ouderen vinden handsfree bellen vaker onveilig dan jongeren

Niet-handsfree bellen is bij wet verboden. Bijna negen op de tien automobilisten zeggen het ook gevaarlijk te vinden. Vier op de tien automobilisten vinden het zelfs onveilig om handsfree te bellen, wat wel wettelijk toegestaan is. Jongeren denken hier vaak anders over dan ouderen. Bijna een kwart van 18- tot 35-jarigen vindt handsfree bellen gevaarlijk, tegen ruim zes op de tien 75-plussers. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) concludeert op basis van wetenschappelijke onderzoeken dat bellen achter het stuur negatieve effecten heeft op het rijgedrag en dat handsfree bellen in dit opzicht geen significant voordeel biedt.

2 op de 3 niet-handsfree bellende bestuurders vinden dit gevaarlijk

Automobilisten die zelf regelmatig riskant gedrag vertonen, zijn minder vaak van mening dat dit gedrag ook gevaarlijk is. Zo vindt 67 procent van de automobilisten die wel eens niet-handsfree bellen dit gedrag gevaarlijk, tegen 90 procent van de automobilisten die dit zelden of nooit doen.