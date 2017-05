'Eén op de twee autokopers doet een miskoop'

Uit recent onderzoek van Finnik, onder 700 gebruikers, blijkt dat meer dan 55% één of meerdere miskopen deed. Gemiddeld is één op de zeven auto’s een miskoop.

Jaarlijks zijn er bijna twee miljoen autotransacties, nieuw en tweedehands samen. Dat komt neer op ongeveer 285.000 miskopen per jaar. Gezamenlijk betekent dat naar schatting een strop van ruim 213 miljoen euro voor de Nederlandse consument. Dat is zelfs nog een voorzichtige schatting waarbij Finnik uitgaat van een miskoop met gemiddeld € 750,- aan schade voor de autokoper.

Onderzoek naar miskopen

Finnik deed onderzoek onder haar gebruikers naar miskopen om de omvang van het probleem helder te krijgen. Het doel is om zoveel mogelijk consumenten te helpen om miskopen te voorkomen. Een miskoop kan al snel duizenden euro’s schade voor de autokoper betekenen.

Technische problemen hoofdoorzaak van miskoop

Technische problemen die over het hoofd zijn gezien (22%), is de meest genoemde reden van een miskoop. Problemen met de koppeling, het lekken van olie, een kapotte uitlaat of problemen met de motor komen vaak voor. Daarnaast blijkt de auto vaak slecht onderhouden te zijn (13%). 10% van de respondenten geeft aan dat de miskoop te wijten is aan slechte service van de particuliere verkoper of het autobedrijf en 9% geeft aan dat de auto achteraf niet aansloot bij de wensen.

Aankoopkeuring (g)een oplossing

Slechts 10% van de autokopers die een miskoop deden, zeggen dat de miskoop te voorkomen was geweest door een aankoopkeuring. Bij de aankoop van een nieuwe auto hebben de meeste respondenten niet het idee dat je een miskoop kunt voorkomen.

De belangrijkste tips om geen kat in de zak te kopen

‘Veel miskopen kunnen voorkomen worden indien de volgende aankooptips worden gevolgd’ aldus Thomas Edens, directeur van Finnik.

Bedenk van te voren heel goed wat je wel wilt en wat je niet wilt (Zie keuzehulp: motoragent.de)

-Neem voldoende tijd voor de beslissing

-Zoek informatie op internet over het merk-model, het specifieke voertuig (op kenteken) en over het autobedrijf dat de auto verkoopt (finnik.nl, verschillende fora van automerken en problemcar.nl)

-Doe een uitgebreide proefrit (zie checklist: finnik.nl/auto-kopen)

-Doe een aankoopkeuring of neem een auto expert mee (Zie bijvoorbeeld: https://www.vakgarage.nl/aankoopkeuring)