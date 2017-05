De nieuwe Peugeot 308, toonbeeld van innovatieve technologie

Aan de binnenzijde omvat de Peugeot i-Cockpit® een capacitief touchscreen met een 3D-navigatiesysteem met connectiviteit, nieuwe graphics en een geoptimaliseerde bediening. Ook beschikt de nieuwe PEUGEOT 308 over geavanceerde rijassistentiesystemen die ook te vinden zijn op de nieuwe Peugeot 3008 SUV.

Voor superieure prestaties zorgen nieuwe motoren, zoals de 1.5 BlueHDi 130 S&S motor of, bijzonder in dit segment, een nieuwe achttraps automatische transmissie EAT8 met de 2.0 BlueHDi 180 S&S motor. Met nieuwe emissiecontrolesystemen op zowel de benzine- als de dieselversies anticipeert Peugeot op de introductie van de Euro 6.c emissienorm.

Doelgericht, sierlijk design

Zowel de Berline- als de SW-uitvoering van de Peugeot 308 maakt onmiddellijk indruk met zijn gebalanceerde proporties. Het design is terug te zien bij alle zes de uitrustingsniveaus: Access, Active, Allure, GT Line, GT en GTi. De auto straalt robuustheid en levendigheid uit, dankzij een carrosseriedesign die de onderhuidse dynamiek belichaamt.

De sierlijke nieuwe motorkap sluit fraai aan op de verticale grille, met centraal de Leeuw en de naam Peugeot die een plek heeft gekregen in de bovenzijde van de grille. De auto lijkt een twinkeling in zijn ‘ogen’ te hebben, met in de koplampen geïntegreerde leds zorgen voor een kenmerkende lichtsignatuur aan de voorzijde. De gespierd ogende voorbumper zorgt voor een daadkrachtige uitstraling, terwijl de drie grote luchtinlaten aan de onderzijde voor een effectieve motorkoeling zorgen. Aan de zijkanten zijn de mistlampen ondergebracht. De achterlichten lijken te zijn voorzien van drie klauwen, die dag en nacht zichtbaar zijn. De korte overhang voor en achter draagt bij aan de grote wendbaarheid die ook de nieuwe Peugeot 308 kenmerkt.

Rijassistentiesystemen en connectiviteit

De bestuurder kan bij de nieuwe Peugeot 308 optimaal ondersteund worden door rijhulpsystemen van de nieuwste generatie, waaronder Active Safety Brake en Active Lane Departure Warning. Ook is dit het eerste model van de PSA-groep dat beschikt over een adaptieve cruise control met stopfunctie (in combinatie met automatische transmissie) of een 30 km/h functie (in combinatie met handgeschakelde versnellingsbak).

Voor maximaal gemak tijdens het parkeren kan de nieuwe Peugeot 308 worden geleverd met de achteruitrijcamera 180° Visiopark 1 en de Actieve parkeerhulp-functie, die de beschikbare parkeerruimte meet en de auto in het parkeervak stuurt.

Om in te spelen op de toenemende vraag naar connectiviteitsoplossingen, beschikt de i-Cockpit® van de nieuwe Peugeot 308 over Mirror Screen, dat de content van de smartphone kan weergeven op het touchscreen van de auto. Dit is een zogenaamd triple-play systeem, dat compatible is met Mirrorlink®, Android Auto® en Apple CarplayTM. Het snel reagerende nieuwe 3D navigatiesysteem, met spraakbesturing, maakt gebruik van de TomTom® Traffic realtime verkeersinformatie, waardoor de route optimaal kan worden aangepast op de verkeerssituatie.

Efficiënte nieuwe motoren

De 2.0 BlueHDi 180 S&S dieselmotor, die speciaal is ontworpen voor de nieuwe Peugeot 308 GT, is gekoppeld aan een nieuwe EAT8 automatische transmissie (ontwikkeld in samenwerking met de Japanse specialist Aisin), een nieuwe achttraps automaat die soepel en snel schakelt, een lineaire respons plus Stop&Start capaciteiten vanaf 20 km/h. Deze krachtige en efficiënte motor zorgt voor een bijzonder prettige rijervaring.

Peugeot is één van de eerste autofabrikanten die anticipeert op de introductie van de Euro 6.c emissienorm, in lijn met het streven van de PSA-groep om ervoor te zorgen dat klanten toegang hebben tot onafhankelijke, gecertificeerde informatie met betrekking tot het brandstofverbruik onder praktijkomstandigheden. Vanaf september 2018 mogen Real Driving Emissions (RDE) niet meer dan 2,1 keer zo hoog zijn als de gecertificeerde cijfers.

De nieuwe Peugeot 308 wordt aangedreven door een reeks bijzonder zuinige benzine- en dieselmotoren die een optimaal compromis bieden tussen goede prestaties en een laag brandstofverbruik.

De nieuwe Peugeot 308 is het eerste model van de PSA-groep dat wordt geleverd met de 1.5 BlueHDi 130 S&S dieselmotor, een viercilindermotor die beschikt over emissiecontrole bij de bron en bij de uitlaat. De verbrandingsefficiency wordt verbeterd door het gepatenteerde design van de verbrandingskamer, die reeds wist te overtuigen onder zware raceomstandigheden tijdens de 24 Uur van Le Mans. Verdere efficiencyverbeteringen worden gerealiseerd door het SCR (Selective Catalytic Reduction) emissiecontrolesysteem, dat zo dicht mogelijk bij de motor is geplaatst voor een zo snel mogelijke uitlaatgasnabehandeling.

De nieuwe Peugeot 308 en Peugeot 308 SW worden gemaakt in de fabriek te Sochaux in Frankrijk.