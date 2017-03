Dakar 2018: Peru, Bolivia, Argentinië

De Dakar Rally van 2018 start op 6 januari in Peru. Dat maakte Dakar-directeur Étienne Lavigne in Parijs bekend. Met de terugkeer naar Peru, waar de Dakar in 2012 finishte en in 2013 startte, komt organisator ASO tegemoet aan de wens van veel deelnemers.